Eşek eşekliğini yaptı yolda yürüyen kadını ısırdı

Kaynak: DHA
Eşek eşekliğini yaptı yolda yürüyen kadını ısırdı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde başıboş bırakılan eşek, yolda yürüyen kadını defalarca ısındı. Yaralı kadın tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sokağa başıboş bir halde bırakılan eşek eşekliğini yaptı. Yolda yürüyen 59 yaşındaki Esme D'yi defalarca ısırdı. Çevredekiler kadını kurtardı, eşeği bir ağaca bağladı. Eşek daha sonra zabıta koruması altına alındı.

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Olay Bünyan ilçesinde meydana geldi. Başıboş bir eşek yoldan eçen Esme D 59 yaşındaki kaına saldırdı. Kadını defalarca ısıran eşek, çevredekiler tarafından bir ağaca bağlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.Eşek ise zabıta koruması altına alınıp, ağaca bağlandı su ve saman verildi.

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Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti.

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