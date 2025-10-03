Esenler Erokspor geriden gelip kazandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.



8. dakikada Ertuğrul'un hatalı pasında araya giren Hasani'nin kaleci Orkun ile karşı kaşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti ve Boluspor öne geçti: 1-0

İstanbul ekibi, 30. dakikada skora denge getirdi. Amilton'un ara pasında topla buluşan Hayrullah Bilazer'in şutunda top filelerle buluştu: 1-1

66. dakikada topsuz alanda Lico ikili mücadeleye girdiği Kayode'yi yere düşürünce hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada topun başına geçen James Jack'in şutunda top Esenler Erokspor kalecisi Orkun'dan döndü. Dönen topu James Jack tamamlayarak filelere gönderdi: 1-2

78. dakikada ceza sahası içerisinde defansın pas hatasıyla topu kazanan James Jack, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skoru belirledi: 1-3

Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Esenler Erokspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Boluspor ise 12 puanda kaldı.