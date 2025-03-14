Esenler Erokspor, Şanlıurfa'dan üç puanla dönüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenler Erokspor, Şanlıurfa'dan üç puanla dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

16. dakikada Akabueze'nin serbest vuruşunda ceza sahası içinde Zach Muscat'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

30. dakikada Mücahit Albayrak'ın ortasında topla buluşan Kayode'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

45+3. dakikada, Alper Karaman'ın pasında topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

50. dakikada, topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Karaman'ın pasında Kayode, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Francis'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Tokotaev topu kontrol etti.

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