Esenler Erokspor'dan gol şov

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 5-0 mağlup etti.

ESENLER EROKSPOR 5 SERİKSPOR 0

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Hakan Ülker, Azem Zorlu, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Kanga (Dk. 70 Alper Karaman), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 69 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 83 Harun Genç), Berat Luş (Dk. 75 Altar Han Hidayetoğlu), Kayode (Dk. 75 Catakovic)

Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy (Dk. 65 Yuran), Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 77 Selim Dilli), Marcos Silva, Burak Asan, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Martynov, Berkovskiy

Goller: Dk. 19 Hayrullah Bilazer, Dk. 32 Kanga (Penaltıdan), Dk. 43 Kayode, Dk. 80 Amilton, Dk. 90+1 Recep Niyaz (Esenler Erokspor:)

Kırmızı kart: Dk. 11 Burak Asan (Serikspor)

