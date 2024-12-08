Esenyurt Belediyesinden özel bireylere yüzme ile terapi

Esenyurt Belediyesi, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirdiği yüzme eğitimleriyle özel çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Engelli bireyler, belediyenin araçlarıyla evlerinden alınarak, spor komplekslerine getiriliyor. Her bireyin gelişim seviyesine uygun hazırlanan derslerde özel çocuklara yüzme teknikleri öğretiliyor. Yüzme egzersizleriyle fiziksel ve ruhsal gelişimleri desteklenen çocukların sosyalleşmesi de sağlanıyor.

"HEM FİZİKSEL HEM DE RUHSAL GELİŞİMLERİ DESTEKLENİYOR"

Eğitimlerin özel bireylerin hem fiziksel gelişimine hem de sosyalleşmesine fayda sağladığını söyleyen Yüzme Antrenörü Durmuş Kuzu, "Çocuklarımıza burada temel eğitim veriyoruz. Önce suya alıştırıyoruz. Sonra gelişimlerine göre ayak vuruşu, kol çekme, nefes egzersizleri ile birlikte suda kalmayı öğreterek kademe kademe yüzmeye geçiyoruz. Eğitimlerle onların hem ruhsal hem de fiziksel olarak rahatlatmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZME OĞLUMU SAKİNLEŞTİRDİ"

Otizmli Metin Erdem Cevizci'nin annesi Ayla Cevizci ise şöyle konuştu: "6 aydır eğitim alıyoruz. Yüzme onu sakinleştiriyor. Artık sinir atakları geçirmiyor. O yüzden çok memnunum. İlk başlarda suya girmek istemiyordu, şimdi alıştı. Arkadaşlarıyla iletişimi arttı. Otizmli olduğu için sosyal ilişki problemi vardı, burada sosyalleşmeye başladı. Esenyurt Belediyesine sağladığı bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.