Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE GİRİŞ YÖNÜ KAPATILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonucu bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendi.

Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.

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Özgüneş, "Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi" ifadelerini kullandı.

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Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş, "Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil" dedi.

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