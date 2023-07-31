Esenyurt'ta 2 bin 112 polis ile arama yapıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Esenyurt'ta 2 bin 112 polis ile arama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri olmak üzere toplanda 2 bin 112 personel katıldı.

İlçede kurulan 102 uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak içerisinde bulunan bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

UYGULAMA HAVADAN TAKİP EDİLDİ

3 polis helikopteri ve 6 dron ise havadan takip etti.

Uygulamalar havadan dron ile görüntülenirken, ekiplerin denetimlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu Spor
Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı Siyaset
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı
Avrupa Parlamentosu, İsmailağa Cemaati'ne verdiği parayı geri istedi Güncel
Avrupa Parlamentosu, İsmailağa Cemaati'ne verdiği parayı geri istedi
Milli Takım Belçika'yı yendi Spor
Milli Takım Belçika'yı yendi
Benzema Al-İttihad'i galibiyete taşıdı Spor
Benzema Al-İttihad'i galibiyete taşıdı
Bilecik'te aile faciasının eşiğinden dönüldü. Takla atan otomobilin içinden yaralı kurtuldular Güncel
Bilecik'te aile faciasının eşiğinden dönüldü. Takla atan otomobilin içinden yaralı kurtuldular