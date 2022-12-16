Yerli Malı Haftası etkinliğinde gıda zehirlenmesi

Esenyurt'ta Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik yapılan ilkokulda evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 47 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısıyla şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir ilkokulda Yerli Malı Haftasını kutlayan öğrenciler evlerinden yiyecek getirdi. Farklı sınıflardaki öğrenciler yiyeceklerden yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. Zehirlenme şüphesiyle 47 öğrenciden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bazıları da olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

"GIDA ZEHİRLENMESİ DEDİLER"

Hastaneye götürülen bir öğrencinin babası Abdulkadir Çelik, "Okuldan aradılar, 'çocuklar hastaneye kaldırıldı' dediler. Bizde hastaneye geldik, ambulanslarla çocukları buraya taşımışlar. 'Gıda zehirlenmesi' dediler. Çocukların bugün Yerli Malı Haftası varmış" dedi. (DHA)