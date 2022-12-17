﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir okulda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Farklı sınıflardan 47 öğrenci, etkinlikte yedikleri ürünlerin ardından rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri gitti. Rahatsızlanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"OKULDA YERLİ MALI ETKİNLİĞİ VARDI"

Abdulkadir Çelik adlı veli, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye kaldırıldığını öğrenince buraya geldiklerini ifade ederek, "Ambulanslarla çocukları buraya taşımışlar. Gıda zehirlenmesi dediler. Konuyu tam olarak bilmiyorum ama okulda bugün Yerli Malı Haftası etkinliği vardı. Sağlık durumları iyi, şu anda bir şeyleri yok" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (AA)