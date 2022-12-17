17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'taki bir okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından rahatsızlanan 47 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 00:57
Takip Et

Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
+
Aa
-

Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir okulda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Farklı sınıflardan 47 öğrenci, etkinlikte yedikleri ürünlerin ardından rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri gitti. Rahatsızlanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"OKULDA YERLİ MALI ETKİNLİĞİ VARDI"

Abdulkadir Çelik adlı veli, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye kaldırıldığını öğrenince buraya geldiklerini ifade ederek, "Ambulanslarla çocukları buraya taşımışlar. Gıda zehirlenmesi dediler. Konuyu tam olarak bilmiyorum ama okulda bugün Yerli Malı Haftası etkinliği vardı. Sağlık durumları iyi, şu anda bir şeyleri yok" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
3
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
7
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.