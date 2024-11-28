Esenyurt'ta 5 araca çarptı... Kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 5 araca çarptı... Kamyonetin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta, 2 minibüs ile park halindeki 3 otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta, 2 minibüs ile park halindeki 3 otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda, Bilal T. yönetimindeki 51 ABR 306 plakalı kamyonet önce seyir halindeki 2 minibüse, ardından park halindeki 3 otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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