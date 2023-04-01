1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

6 katlı iş yerinde korkutan yangın

Esenyurt E-5 yan yol üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:41
Takip Et

Esenyurt'ta 6 katlı iş merkezinde yangın

6 katlı iş yerinde korkutan yangın
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul E-5 yan yol üzerinde tadilat halindeki 6 katlı bir iş yerinin dış cephesi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yol üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinde yaşandı. 

Tadilat halinde olan binanın dış cephe kaplaması bir anda yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
﻿Anne ile kızı 4. kattan atladı
﻿Anne ile kızı 4. kattan atladı
﻿Anne ile kızı 4. kattan atladı
﻿Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
﻿Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
﻿Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
﻿Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
﻿Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
﻿Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.