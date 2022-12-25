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Esenyurt'ta 'baltalı damat' dehşeti!

İstanbul Esenyurt'ta Aşkın Y. isimli erkek, şiddetten kaçarak babasının evine sığınan eşinin peşini bırakmadı. Arkadaşlarıyla evin önüne gelen Aşkın Y. kayınpederinin minibüsünü balta ile parçaladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken; aile de yardım istedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 13:34
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Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti. Kayınpederinin aracına saldırdı!

Esenyurt'ta 'baltalı damat' dehşeti!
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İstanbul Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'nde Aşkın Y. isimli erkek, Karpuz ailesi Düzce'de hasta ziyareti sırasındayken kızları Semra Karpuz'u kaçırdı. Daha sonra ise sonra nikah kıydı.

Aradan geçen 4 ayın sonunda Semra Y. şiddet gördüğünü belirterek Aşkın Y.'den boşanmak istediğini söyledi. Karpuz ailesi kızlarını alarak Esenyurt'taki evlerine döndü.

BALTAYLA SALDIRDI

Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları, Karpuz ailesinin evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikayetçi oldu.

"KIZIMI ALIP GÖTÜRDÜLER, KIZIMI KAÇIRDILAR"

Baba Hakkı Karpuz, şöyle konuştu:

"Damadımın ağabeyi Düzce'de ağır hastaydı illa ziyarete gelin dediler bizde kalktık gittik. Oralarda bir hafta kaldık. Bir ev buldum orada yaşamaya başladık. İkinci akşamda kızımı alıp götürdüler kızımı kaçırdılar. Neden böyle yaptın diye sorduğumuzda 'Kızın 28 yaşında karakola gidin, karakol ne yaparsa' dedi. Karakola gittiğimde ise bana 'Kız 28 yaşında biz karışamayız' dediler. Aradan 4 ay geçti biz yanlarına gittik. Düzce'de eşim hastalandı astım hastası olduğu için hastaneye götürdük. Bir baktım bizim kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Tesadüfen karşılaştık.
Bana 'son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor' dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi. Düzce'de cumhuriyet savcılığına gidip ifadesini verdi. Ailesi kızla oğlan konuşsun anlaşsınlar dediler. Mutfakta bir saat konuştular anlaşamadılar. Gece saat 04.30'da kızımı alıp çıkıp İstanbul'a geldim. Cuma sabahı gelip arabanın camını kırdılar. Sürekli tehdit ediyorlar."

"DEVAMLI TEHDİTLER ALIYORUZ"

Ağabey Müslüm Karpuz ise, "Evinizi dağıttık, arabanızı dağıttık bu akşam da geleceğiz yine yapacağız' şekilinde devamlı tehdit alıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi değil iş yapamıyoruz. Cumhuriyet başsavcısına sesleniyorum lütfen bize yardımcı olun. Kız yanımızda her zaman yanımızda olacak arkasındayız" diye konuştu.

MİNİBÜSE BALTALI SALDIRDI KAMERADA

Bu arada damat Aşkın Y. ve arkadaşlarının ailenin minibüsüne baltayla saldırıp parçaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin elinde baltayla minibüse saldırdığı, camları kırdığı ve ardından kaçtığı görülüyor.(AA)

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