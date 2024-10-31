Esenyurt'ta CHP otobüsüne polis engeli

Esenyurt Belediyesi’nin önüne hareket etmek isteyen CHP'nin otobüsü polis ekipleri tarafından engellendi. CHP'liler ise duruma tepki gösterdi. Polis barikatını aşmak isteyen CHP'liler ile polis arasında gergin anlar yaşanıyor.

Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy göreve bugün başladı. Esenyurt Belediyesi'ne giden ve içinde CHP'li milletvekillerinin bulunduğu otobüs polis engeline takıldı.

TANAL: ESENYURT MEYDANI’NDA CHP’YE ‘İKTİDAR’ ENGELİ

İçinde CHP’li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün ilerlemesine izin verilmezken CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın çabaları sonucunda otobüs güçlükle ilerledi. Tanal X hesabından paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

'Esenyurt Meydanı’nda CHP’ye ‘iktidar’ engeli!' başlığı ile paylaştığı gönderide, "Kanunsuz emri yerine getiren polis, insanları korumak yerine demirleri koruyor! Siyasi kumpasla Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’i cezaevine gönderen, yerine kayyum atayan AKP iktidarı, gidin önce sınırlarımızı koruyun! Terör saldırılarına karşı tedbir almadığınız için Ankara Gar Katliamı’nda 104 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ, güvenlik zafiyetinden dolayı teröristlerin hedefi oldu. 5 vatandaşımız katledildi." ifadelere yer verdi.