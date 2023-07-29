Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı

Esenyurt’ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yarandı. Aynı iş yerinin ise geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi.