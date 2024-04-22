Esenyurt’ta kayan kamyon 11 araca çarpıp, pideci dükkanına girdi

Olayda ne ölen ne de yaralanan olmadı ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 18.40 sularında meydana gelen olayda, Halil İmat'a ait 34 NOF 10 plakalı kamyon, sokak üzerinde park edildi. İmat'ın kamyonu terk etmesinin ardından araç, beklenmedik şekilde hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı.

4 araca seyir halindeyken, 7 araca park halindeyken çarpan kamyon, sonunda pideci dükkanına girdi. Kazada araçlarda ve dükkanda hasar oluşurken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından, kaza nedeniyle sokakta trafik kontrollü şekilde sağlandı. Hasar gören araçlar ve dükkan çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kamyon sürücüsü Halil İmat, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok, ufak tefek sıyrık var."