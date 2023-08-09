Esenyurt'ta sürücüsüz kamyon gözlükçü dükkanına daldı

Esenyurt'ta park halindeki kamyon bir anda hareket edip önce kaldırımı aştı ardından da gözlükçü dükkanına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restoranın kuryesinin son anda kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

KAYNAK: DHA
Esenyurt'ta sürücüsüz kamyon gözlükçü dükkanına daldı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 DL 1771 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

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Kaldırıma çıkan kamyon önce aydınlatma direğine çarptı, ardından da gözlükçü dükkanına çarparak durabildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir restoranda çalışan kuryenin kendisini son anda kurtardığı görülüyor.

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"BİR ANDA GÜRÜLTÜYÜ DUYDUK"

Gözlükçü dükkanında çalışan Cihan Gürgen, "Tezgahın arkasında oturuyordum. Bir anda bir gürültü koptu. Baktım şöyle etrafıma tam olarak anlayamadım çok yüksek bir gürültüydü çok korktuk.

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Sonradan kafamı çevirdiğimde kamyonun girip camı kırdığını gördüm.

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Sonra köşeye doğru kaçtım. Çok şükür yaralanma olmadı. Sadece maddi konuda onda da yapacak bir şey yok" dedi.

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