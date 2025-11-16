Sesi, tonlaması ve vurguları Atatürk’e o kadar benziyordu ki, dinleyenler adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Videoda vatandaşın nutku okuduğu anlarda, Atatürk’ün sesiyle olan çarpıcı benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

‘ATATÜRK’Ü DİNLER GİBİ HİSSETTİM’

Videoyu izleyen birçok kişi, “Gözlerimi kapattım ve Atatürk’ü dinler gibi hissettim” yorumları yaptı. Vatandaşın bu benzersiz yeteneği, kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi gördü.