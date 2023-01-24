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Elif Karlı'dan duygusal paylaşım. Eşi cezaevinde hayatını kaybetmişti

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, geçen hafta cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. 30 yıllık eşini kaybeden şarkıcıdan duygusal paylaşım geldi. 

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:30
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Eşi cezaevinde hayatını kaybetmişti! Elif Karlı'dan duygusal paylaşım 

Elif Karlı'dan duygusal paylaşım. Eşi cezaevinde hayatını kaybetmişti
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Türk halk müziğinin başarılı sanatçılarından Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı geçen hafta cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. 

İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, altı aydır Tokat cezaevindeydi. Şarkıcı, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karlı, "Gözlerine iyice bak. Bekle. Ahh kalbim" diye yazdı. 

"EV HAPSİNİ İSTEDİK, CEVAP GELMEDEN VEFAT ETTİ"

30 yıllık eşinin vefatıyla ilgili 2. Sayfa programının sunucularına açıklama yapan başarılı sanatçı, eşinin yıllardır hastalıklarla mücadele ettiğini ve tahliye olması için başvurularda bulunduklarını söylemişti.

Elif Karlı şöyle konuşmuştu: "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. Eşim ağır kalp hastasıydı. 2009 yılında çok ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi ve bacağı dahil 18 stendi vardı. Onun yanı sıra böbrek yetmezliği ve şekeri vardı. Bu sebeple de 6 Şubat'taki davasına kadar ev hapsini istemiştik. Fakat sonucu beklerken haber geldi"
 

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