Eşi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı. Asansör boşluğuna düşen teknisyen yaşamını yitirdi

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı çalışması yapan Mustafa Ergün (35) isimli teknisyen, dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.

TALİHSİZ TEKNİSYEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

O sırada kendisini arayan eşi, Ergün’e ulaşamayınca çalıştığı firmayı araması üzerine anlaşıldı. Çalışanlarının olayı haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekiplerce yapılan incelemede talihsiz teknisyenin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Ergün’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.