"Eşim benden fakir çıktı" deyip dava açtı! Nihal Candan için mahkeme kararını verdi

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Candan tahliye edilmişti. Son haliyle herkesi korkutan Nihal Candan bu kez de boşanma haberleriyle gündeme geldi.

70 BİN LİRA NAFAKA ALACAK

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın eşiyle karşılıklı açtığı boşanma davasında mahkeme Candan'ın 70 bin lira nafaka almasına hükmederken, davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın, eşi Faruk Çiçek'in kendisine boşanma davası açması üzerine karşı dava ile karşılık verdi.

"SEN ÇEKİL ARADAN"

Ekol TV'de yer alan habere göre, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.