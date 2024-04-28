Eşine bunu söyleyen yandı. Şakasını dahi yapmadan önce iki kez düşünün

Ankara’da yaşayan eden M.S.A. isimli erkek, 2019 yılında V.A’ya boşanma davası açtı.

M.S.A, dava dilekçesinde özellikle kilosunu gerekçe göstererek eşinin kendisine duygusal şiddet uyguladığını ve ayrıca bunu cinsel isteksizliğe dönüştürdüğünü ileri sürdü.

Evin maddi yükünü aynı ücreti almalarına rağmen kendisinin üzerine bırakan eşinin ev işleriyle de ilgilenmediğini savunan adam, karısında 30’ar bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Aynı dönemde kadın da M.S.A’ya karşı dava açtı. Eşinin fiziksel özelliklerini bilerek evlendiğini, duygusal şiddet uygulamanın, aşağılamanın ve evin masraflarına yardımcı olmamanın söz konusu olmadığını kaydeden kadın, kendisinden habersiz olarak eşinin kredi çektiğini ve bu borcu ödemeye zorlandığını öne sürdü.

Eşinin kendisini sevmediğini sık sık dile getirdiğini kaydeden kadın, 70 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminat talep etti.

MAHKEME KADINI HAKSIZ BULDU

Çiftin boşanmalarına karar veren Ankara 7. Aile Mahkemesi, taraflardan kadını haksız buldu.

Gerekçeli kararda, yargılamada tanık beyanları ve toplanan delillere göre, kocasına kilolu olması nedeniyle küçük düşürücü ifadeler kullanması, spor ve diyet programları uygulaması ve cinsel birliktelikten kaçınması sebebiyle kadının kusurlu olduğu ifade edildi.

Adamın, eşinden habersizce borçlanmasına ilişkin olarak ise gerekçeli kararda, “Kadının tanığının, taraflarla birlikte yaptıkları konuşmada kadının durumdan haberdar olduğunu belirtmesi ve sonrasında tarafların birlikte yaşamaya devam etmeleri nedeniyle kadının bu kusuru affettiği, en azından hoş görüyle karşıladığı kanaatine varılmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Kararda kadının, eşinden şiddet gördüğüne ve diğer iddialarına ilişkin somut delil ve tanık beyanı bulunmadığı bildirildi.

5 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme erkek yararına 15 bin TL maddi tazminata ve kadının davranışlarının kocanın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle de 5 bin TL manevi tazminata hükmetti.