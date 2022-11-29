Hatayspor'un yıldızı Ruben Ribeiro eşine şiddet uyguladı, Türkiye'ye kaçtı

Hatayspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Rúben Ribeiro'nun eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla arandığı bildirildi.

16 Kasım tarihinde Porta kentindeki evinde gözaltına alınan oyuncu, eşinden uzak kalması ve elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Portekizli spor gazetesi A Bola'nın aktardığına göre, emniyet ekipleri, kendisine elektronik kelepçe takmak için Rúben Ribeiro'nun evine gittiğinde, oyuncunun evde olmadığını ve telefonlarına yanıt vermediğini tespit etti.

2020 yılından bu yana Hatayspor'da oynayan Rúben Ribeiro'nun Türkiye döndüğü iddia edilirken, oyuncunun tutuklanması için Portekiz emniyetinin uluslararası talimat yayınlayabileceği açıklandı.