Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi A. H.,sokak ortasında eşinin darbedip boğazını sıktı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Ali H., tartıştığı eşini sokak ortasında darbetti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlattı.

Şüpheli Ali H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Görüntülerde Ali H.'nin evden koşarak çıkıp sokaktaki eşini defalarca yumrukladığı, yerde sürüklediği, kaçmak istediği sırada başındaki eşarpla boğmaya çalıştığı daha sonra bırakıp evine yürüdüğü anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı! Sokak ortasında şiddet

Son Haberler
CHP'de bir şok istifa daha!
CHP'de bir şok istifa daha!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü: Kamusal alanın izleri
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!