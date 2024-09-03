Eşiyle küstüğü için eve gitmeyen adam aracında ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Akgedik TOKİ’deki bir sitede bekçilik yapan 5 çocuk babası Ömer Yılmaz, anlatılanlara göre göre, 4 gün önce tartıştığı eşine küs olması sebebiyle kırsal Maldan Mahallesi’ndeki evine gitmedi. Ömer Yılmaz, Muradiye Mahallesi’ndeki 45 AE 616 plakalı otomobilinde yatmaya başladı.

Bir süre sonra araçtan kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde aracın içindeki Ömer Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşini teşhis etmesi için alay yerine getirilen eşi Hasibe Yılmaz ise sinir krizi geçirdi. Acılı eş ambulansa alınırken, cenaze savcılığın incelemesinin sonrasında Manisa Merkezefendi Hastanesi’ne kaldırıldı.