Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı

Olay, saat 16.30 sularında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı yönünde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak görev yapan iki çocuk babası Kemal Direk, söylenenlere göre eşiyle sorunlar yaşıyordu. İşyerine ait 34 FUF 763 plakalı araçla seyir halinde olan Direk, aracı yol kenarına çekerek indi.

Bir anda yola doğru koşan Kemal Direk'e, K.A'nın kullandığı araç çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Kemal Direk'in yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kemal Direk'in kullandığı araçtan ise bir valiz ile not çıktı.