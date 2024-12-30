Eski ABD başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında öldü

Kurucusu olduğu vakıf, Jimmy Carter’ın ölüm haberini doğruladı. Jimmy Carter, ABD tarihinde en uzun yaşayan başkan oldu.

Carter, insani yardım çalışmaları nedeniyle 2002’de Nobel Barış Ödülü almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı Carter en son seçimde posta yoluyla oy kullanmış ve Demokratların adayı Kamala Harris'e oy vermişti.

JİMMY CARTER KİMDİR?

Tam adıyla James Earl Carter Jr., 1 Ekim 1924 tarihinde Georgia eyaletinin Plains kasabasında dünyaya geldi. Carter, 1977-1981 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin 39. başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca, insani yardım gönüllüsü ve yazarlık kariyeriyle de tanınmaktadır.

Carter, siyasete atılmadan önce ailesinin çiftlik işlerini yönetiyordu. 1962 yılında Georgia eyalet senatosuna seçilen Carter, 1971-1975 yılları arasında ise Georgia Valisi olarak görev yaptı. Bu dönemde, ırksal eşitliği ve sosyal reformları destekleyen bir lider olarak dikkat çekti.

PRESİDANSLIK DÖNEMİ VE ÖNEMLİ BAŞARILARI

Başkanlık döneminde Carter, enerji krizi, ekonomik zorluklar ve en çok bilinen dış politika sorunu olan İran rehine krizi ile mücadele etti. Ancak, başkanlığının en önemli başarılarından biri, 1978'de imzalanan Camp David Anlaşmaları'dır. Bu anlaşmalar, İsrail ile Mısır arasında barışın sağlanmasına önemli katkı sağlamıştır.

Carter, insan haklarına verdiği önemin yanı sıra, dış politikada da bu ilkeye dayanarak faaliyet göstermiştir. Ancak, İran rehine krizindeki başarısızlık ve ülkedeki ekonomik sıkıntılar, onun başkanlık döneminde zorlu bir süreç yaşamasına neden oldu. 1980 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Ronald Reagan'a yenilerek görevden ayrıldı.

Carter, başkanlık sonrası da insani yardım ve barış çalışmalarına devam etti, ve 2002’de Nobel Barış Ödülü’nü kazanarak dünya çapında tanınan bir figür haline geldi.