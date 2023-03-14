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Trump: ABD'de rejim değişmeli

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimi hakkında "Rusya'da değil, Amerika'da rejim değişikliği gerekiyor." dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:16
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Eski ABD Başkanı Trump: ABD'de rejim değişmeli

Trump: ABD'de rejim değişmeli
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Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya 100 milyar doları aşkın askeri ve maddi yardım yapılması, ABD’nin en önemli gündem maddelerinden biri.

Cumhuriyetçi siyasetçilerin çoğunluk olduğu Kongre'de "Artık karşılıksız çek vermek yok" diyerek Ukrayna'ya yapılan yardımların miktarını eleştirdi.

Amerikan halkı da kendi vergilerinin ABD genelinde altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarında kullanılmak yerine, silah şirketlerine ve Ukrayna'ya gitmesine tepkili.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, cumhuriyetçilerin 2024 başkan adayı olma konusundaki ısrarını sürdürerek bu tartışmaya bir kez daha dahil oldu.

Fox News sunucusu Tucker Carlson'un sorularını yanıtlayan Donald Trump, rejim değişikliği çağrısında bulundu:

Fox News: Sayın Trump, sizce Rusya'da rejim değişikliğini desteklemek lazım mı?

Donald Trump: Hayır, bence burada; ABD'de rejim değişikliği gerekiyor. Bizi bu bataklığa Biden rejimi soktu.

Fox News: "Ukrayna politikası nasıl olmalı?"

Donald Trump: Ukrayna'daki savaşın nükleer bir savaşa dönüşme olasılığı çok yüksek. Eğer ben başkan olsaydım, Rusya asla Ukrayna'ya saldıramazdı. Aklının ucundan bile geçiremezdi. Şimdi yapılması gereken şey, ABD öncülüğünde barış görüşmeleri yapılması. Savaş hem Ukrayna'yı hem de Rusya'yı yıprattı. İki tarafı da acilen masaya oturtmalı, ölümlere ve yıkımlara son vermeliyiz. Derhal müzakere masası kurulmalı ve akan kan durmalı!

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