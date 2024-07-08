Eski AKP'li başkan hakkında kovuşturmaya yer yok kararı. Sayıştay raporunda usulsüzlük tespit edilmişti

Sayıştay, AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi’nin sahip olduğu taşınmazların envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında 2 milyar 15 milyonluk ‘fark’ tespit etmişti. Belediye ise bu duruma yönelik 2 milyarlık hatayı düzelteceğini Sayıştay'a bildirmişti.



Belediyenin SGK’ye 2021 itibariyle 2 milyon 66 bin 907 lira borcu bulunduğu ortaya, ancak muhasebe sisteminde bu borca rastlanmadığı tespit edilmişti.

Belediye, ilçe belediyeleri ile su ve kanalizasyon idaresi tarafından aktarılması gereken 3 milyon 735 bin liralık tutarın yalnızca 1.5 milyon liralık kısmını tahsil edebilmişti.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

Raporda, “İdarenin ödemekle yükümlü olduğu bu borcun mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir” denilmişti.

Halkçı Hukukçular, dönemin belediye başkanı Hayrettin Güngör hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na 29 Aralık 2022 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

KARAR 18 AY SONRA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran 2024’te Güngör hakkındaki şikayetle ilgili “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Hayrettin Güngör hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay’ın suç duyurusunda bulunabileceği belirten kararda, şu açıklamalara yer verildi.

“İhbarın açıkça genel ve soyut nitelikte olduğu, ayrıca bahsi geçen olaylara ilişkin suç tespit edilmesi halinde Sayıştay’ca ayrı bir rapor ile suç duyurusunda bulunulabileceği anlaşıldığından, atılı suçlar açısından faili meçhul şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.”

DEPREM SONRASI TEPKİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremleri sonrasında tepkilerin odağı olmuş ve 31 Mart yerel seçimlerinde de yeniden aday gösterilmemişti. Güngör, yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter olarak atanmıştı.