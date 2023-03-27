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Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim demişti. Bakın hangi partiden aday adayı oldu

Düzce'de beş sene belediye başkanlığı yapan eski AKP'li Mehmet Keleş, 2017'deki 'Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim?' demişti. Görevinden istifa eden Mehmet Keleş, Düzce'den milletvekili aday adayı oldu. İşte Keleş’in yeni partisi…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:12
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Eski AKP'li Mehmet Keleş MHP'den aday adayı oldu

Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim demişti. Bakın hangi partiden aday adayı oldu
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2017 yılında 'Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim?' çıkışıyla gündeme gelen dönemin AKP'li Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Milliyetçi Hareket Partisi'nden Düzce milletvekili aday adayı oldu.

Keleş, geçtiğimiz günlerde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP Düzce teşkilatıyla MHP Genel Merkezi'ne giden Keleş, Bahçeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Çıktığımız bu yolu rabbim mübarek eylesin. Menzilimizi millete hizmet yolunda zafer ile taçlandırsın. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nde de görev yapan Mehmet Keleş'in "Mesela araba meselesinde de aynısını söyledim. Sizler şöyle bir tablo mu istiyorsunuz? Tüm belediye başkanları Mercedes ile, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat’la gelsin. Bunu istiyorsanız Passat’a da bineriz. Benim için çok önemli değil. Ama temsil makamındaki insanlar, sizleri temsil edenler, gerekli olanları yapmalı. Bazı şeyler zorunluluktur. Bunları lüks için yapmıyoruz. Düzce’nin imajını ortaya koymak için yapıyoruz..." sözleri akıllara geldi.

"ÇİRKİN KAMPANYA" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Mehmet Keleş, çok konuşulan bu sözlerinin ardından istifa etmişti. İstifasını duyururken Keleş şu açıklamayı yapmıştı:

"Ne yazık ki biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bilinmesini isterim ki şahsıma, aileme, Düzcemize, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki bugünden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım, hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir."

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