Bir gazeteye verdiği röportaj ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Kocabıyık, hakkında iddianame hazırlandı. Erdoğan’ın şikâyetçi olarak yer aldığı iddianamede, Kocabıyık için 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Kocabıyık, 16 Aralık’ta İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in cezaevinde sorularını yanıtlayan Kocabıyık, Türkiye'nin hukuk ve demokrasi çizgisine dönmesi gerektiğinin altını çizdi. Kocabıyık, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek içeride olduğu takdirde herkesin siyasi meşruiyetinin sorgulanacağını söyledi.

“İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARINI TUTUKSUZ YARGILAYIN”

Siyaset sınıfına seslenen Kocabıyık, “Yargıdaki bu yozlaşmayı durdurun. Halkın demokrasi ve sandık inancını zedelemeyin. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını tutuksuz yargılayın, şu bilinsin ki Ekrem İmamoğlu siyasi haklarını kullanmaktan mahrum kılınırsa herkesin siyasi meşruiyeti tartışılır. Hukuksuz tutuklamaların ve cezalandırma uygulamalarının sonlandırılması ve anayasanın 90. ile 153. maddelerinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tutuklanmasının siyasi olduğunun altını çizen Kocabıyık, “Tabii ki siyasi talimatla yapılan bir tutuklama bu. Bu talimatın nereden geldiği de belli. Yoksa hiçbir şekilde suç unsuru olmayan bir gazete röportajı ve gayet açık birkaç mesajdan dolayı ne diye tutuklanayım. Savcıların işi gücü yok benimle mi uğraşacaklar?” şeklinde konuştu.

“SÜRECE HERKES DESTEK VERSİN”

Kocabıyık, Devlet Bahçeli’nin başlattığı “terörsüz Türkiye” açılımına dair ise ‘herkes destek versin’ çağrısında bulundu.

Cezaevinde kitap yazmaya başladığını aktaran Kocabıyık, “Çok güzel geçiyor. Zihinsel mesai disiplini olan biri için cezaevleri şahane mekânlardır. Buranın güzel bir kütüphanesi var. Bir kitap yazmaya başladım, tahliye olmadan yazıp bitirmiş olacağım. Cezaevi iyi değerlendiren biri için bir üniversitedir. Türk ve dünya edebiyatında en büyük eserler cezaevlerinde yazılmıştır biliyorsunuz. Burada güçlenir, yenilenir insan. Kimseyi cezaevine özendirmek istemem ama kimse de cezaevinden korkmasın” ifadelerini kullandı.