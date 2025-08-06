Eski Bakan Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Mustafa Demir için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Sağlık Bakanı ve eski Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Demir’in canazesi, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Turalıuşağı Mahallesi’nde öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.