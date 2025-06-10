Eski Bakan Namık Kemal Zeybek'in gündem olan 'Türklük' videosu!

Yeni anayasa çalışmaları sürerken, tartışmalarda devam ediyor. Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin Eski Başbakan Binali Yıldırım “vatandaşlık tanımı değişebilir” çıkışında bulunarak büyük dikkat çekmişti. Anayasa için ilk toplantı 4 Haziran’da yapıldı. Türklük kavramına ilişkin tartışmalara ATA Partisi Genel Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, son videosunda sert bir dille eleştirerek, “Biz çoğunluğu aldık, istediğimizi yaparız. Hayır yapamazsınız! Hatta bütün halk bir araya gelse seçmenlerin yüzde 100'ü oy verse bile Türklüğün kaderini değiştirmeye hakkınız yoktur. Bir tek Türk kalmışsa o Türk dağa çıkar ölünceye kadar mücadelesini verir” dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASINDA KÜÇÜK ORTAKTAN “VATANDAŞLIK” İSTEĞİ

Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ya erken seçim ya da anaya değişikliği gerekiyor. Bu noktada anaya değişikliği gündeme gelmeye başlamıştı. AKP kanadından Hüseyin Yayman, "Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var” demişti.

Yeni anayasa gündeme gelirken, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, mevcut anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, yönetim şekli, başkentini tarif eden ilk üç maddesinin değiştirilmesinin "teklif edilemeyeceğini düzenleyen dördüncü maddenin değiştirilmesini" istemesi büyük tepkilere neden olmuştu.

SON BAŞBAKAN REVİZE EDEREK “VATANDAŞLIK TANIMI GÜNCELLENEBİLİR” DEMİŞTİ

Son Başbakan Binali Yıldırım Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğunu belirterek, ancak etnik kimliğe vurgu yapılabileceğini ve vatandaşlık tanımının güncellenebileceğini söylemişti. Yıldırım “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ANAYASA İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI

Erdoğan, yeni anayasa için bir ekip görevlendirdiği açıklamıştı. Ekibin ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 4 Haziran'da gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de komisyonu desteklemişti.

ZEYBEK: TÜRKLÜĞÜN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE HAKKINIZ YOKTUR

Yeni anayasada etnik köken tartışmalarının alevlenmesine ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’ten sert cevap geldi. Zeybek, “Biz çoğunluğu aldık, istediğimizi yaparız. Hayır yapamazsınız! Hatta bütün halk bir araya gelse seçmenlerin yüzde 100'ü oy verse bile Türklüğün kaderini değiştirmeye hakkınız yoktur. Bir tek Türk kalmışsa o Türk dağa çıkar ölünceye kadar mücadelesini verir. Meclis’te değiştiririz istediğimizi yaparız yapamazsınız! Siz ulus değilsiniz, siz sadece seçmenlerin seçtiği Meclis’e gönderdiği temsilcilersiniz. Önce hukuktaki kavramların gerçeğini öğrenin. Hukukta böyle bir kavram yok. Hukukta seçmen çoğunluğu ulus egemenliği değildir, bunu da herkesin öğrenmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti de Türk hükümetidir” şeklinde isyan etti.