Eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda “Bu çocuk önemli, bu başlı başına bayramdır. Burada kızlarımızı görüyorum pırıl pırıl. Hiç akıllarına gelir mi acaba Cumhuriyet'ten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda da kadın boş olurdu. Bu gerçekti. Cariye pazarı İstanbul Üsküdar'daydı. Para verip cariye alırlardı. Rıza ve nikah gerekmezdi. Mirastan yarım hisse alırlardı, bu kadınların bayramıdır. Kadınlar ve erkekler eşittir. Bu bayram böyle bir bayram. Cumhuriyet büyük devrimlerle okuma yazma bilenlerin oranını en yükseklere çıkardı. Birbirinizden ayrılmayın, birbirinize kenetlenin. Hangi siyasi partide olduğunuz önemli değil, birbirinize sımsıkı yapışın. Ben burada Türkiye'yi kurtaracak ve yükseklere çıkaracak gücü ve enerjiyi görüyorum. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullanmıştı.

SARAL’DAN ZEYBEK’E AĞIR HAKARETLER

Namık Kemal Zeybek’in sözlerine ise Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral’dan ağır hakaretler geldi. Saral, "Medeniyetine, tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil, müptezel, kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm” demişti.

ZEYBEK’TEN ‘KAPAK’ YANITI

Saral’ın sözlerine ise Namık Kemal Zeybek’ten ‘kapak’ yanıtı geldi. Zeybek, “Oktay Saral adında birisi bana saldırmış. “Cahil” demiş. Kendisi Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından biriymiş. Kendisine ne danışılır, bilmem. Anlaşılan, âlimmiş(!) Bu Saral, benim gibi “cahil” olsun da bari bir işe yarasın. Okusun, öğrensin diyerek yapıtlarımdan kimilerinin kapak görüntülerini gönderiyorum” şeklinde yanıt verdi.

“İŞSİZ KALINCA TROLLÜK MÜ YAPIYOR”

“Fasulye sırığı” hakaretine ise Zeybek, yargı konusu olacağının altını çizdi. Zeybek, “(Bu arada bana “fasulye sırığı” demiş. Bizde uzun boylulara denir. Ben orta boyluyum. Üstelik bu nesne işe yarar. Kendisi orada ne işe yarar, doğrusu bilmiyorum. Açıklasa da öğrensek. Yoksa işsiz kalınca trollük mü yapıyor? Anlamını bilmeden yazdığı söz ise yargı konusu olacak” dedi.

“BEN HAK EDEREK CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OLMADIM”

Saray’ın danışmanı Oktay Saral TV100’de Atilla Talat’ın 3 Mart 2025 yılındaki programında “Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim” sözleriyle gündem olmuştu.