Eski bakan Pekdemirli BİM'in yönetim kuruluna atandı. Kanun tanımadılar

Kaynak: Haber Merkezi
Eski bakan Pekdemirli BİM'in yönetim kuruluna atandı. Kanun tanımadılar

Eski Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

10 Temmuz 2018 tarihi ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında Tarım ve Ormancılık Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli’nin BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Pakdemirli'nin kamu görevinden ayrılmasından sonra özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemesi gerekiyordu.

Bekleme süresinin dolmasına henüz 9 ay kalmışken, BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuran Pakdemirli'nin başvurusu SPK tarafından onaylandı.

pakdemirli7.jpg

"İLGİLİ KONULARDA 3 YIL GÖREV ALAMAZLAR"

Kamu görevlerinden ayrılan kişiler hakkında belirtilen kanunda Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar kişiler, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içerisinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, idare kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilişkili konularda doğrudan veya dolaylı olarak görev alamazlar. Komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Pakdemirli’nin bu kanuna rağmen süresinin dolmasına henüz 9 ay kalmışken, BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olması tartışma konusu oldu.

İlgili Haberler
AKP’li eski vekil erken seçim için tarih verdi! Ankara’da beklenmedik gelişme
AKP’yi destekleyen Sinan Oğan’ın Mersin’deki konuşmasını dinlemeye 48 kişi geldi
AKP'den CHP'ye geçen belediyenin borç yüzünden elektriğini kestiler
AKP transfer için kesenin ağzını açtı! Hangi partiden beş vekil saf değiştiriyor
Son Haberler
Öğretmenden öğrencilerini komik çıkartmalı sınav kağıdı Video
Öğretmenden öğrencilerini komik çıkartmalı sınav kağıdı
Küçük sincabın karahindiba ziyafeti Video
Küçük sincabın karahindiba ziyafeti
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu Video
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu
Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız” Video
Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız”
Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek Video
Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı Video
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı
Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti Dünya
Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti