Eski bakan Pekdemirli BİM'in yönetim kuruluna atandı. Kanun tanımadılar

10 Temmuz 2018 tarihi ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında Tarım ve Ormancılık Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli’nin BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Pakdemirli'nin kamu görevinden ayrılmasından sonra özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemesi gerekiyordu.

Bekleme süresinin dolmasına henüz 9 ay kalmışken, BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuran Pakdemirli'nin başvurusu SPK tarafından onaylandı.

"İLGİLİ KONULARDA 3 YIL GÖREV ALAMAZLAR"

Kamu görevlerinden ayrılan kişiler hakkında belirtilen kanunda Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar kişiler, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içerisinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, idare kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilişkili konularda doğrudan veya dolaylı olarak görev alamazlar. Komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Pakdemirli’nin bu kanuna rağmen süresinin dolmasına henüz 9 ay kalmışken, BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olması tartışma konusu oldu.