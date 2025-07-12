Eski bakandan ölen damadı hakkında ezber bozan açıklama! Herkes öyle tahmin ediyordu...

Saray'ın başdanışmanı gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut(53), bir süredir kanser tedavisi görüyordu, ancak dün tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Bulut, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

"SADECE TAYYİP BEYİ SEVİYORDU, ONA HAYRANDI.”

Bulut’un kayınpederi olan eski Kültür ve Turizm Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, bir veda mesajı yayınladı. Zeybek paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Zeybek, Yiğit’in AKP’li olmadığını “Sadece Tayyip beyi seviyordu. Ona hayrandı.” şeklinde ifade de bulundu.

Zeybek, yaptığı “Yiğit Bulut Öteye Gitti” paylaşımında veda mesajı şu şekildeydi;

“Yiğit Bulut Öteye Gitti

Kızım Şule’nin eski eşiydi.

Torunum Ahmet Yiğit’in babası…

Tanıştığımızda Türkçü Uscu Bilimci Atatürkçü idi. Sanırım içi hep öyle kaldı.

Olaylar onu karşı yana sürükledi. AKP’li olmadı. Sadece Tayyip beyi seviyordu. Ona hayrandı. Tayyip Bey’in yaptıklarına söylemlerine, eylemlerine kökten karşı olsam da kişileri yandaşı yapmakta üstün yetenekli olduğu da bir gerçektir.

Yiğit, çok iyi eğitim almış yetenekli bir kişiydi. başlangıçtaki yerinde kalsa başarılı bir Önder olabilirdi. Diyelim ki yazgısı böyleymiş. Konuşlandığımız politik yerler yüzdeyiz karşıt olsa da birbirimize sevgi saygı içindeydik

Şimdi, günü gelince gideceğimiz boyuta gitti. Orada iyi olmasını dileyelim. Ölümüzün arkasından kötü konuşanlar olursa onların da kötüler olduğunu bilelim.

Yiğit benim için hep torunumun babasıydı. Öyle de kalacak. Tini ötede iyi olsun.”