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Pakistan'da eski Başbakan hakkında yeniden tutuklama kararı

Pakistan eski Başbakan'ı İmran Han hakkında yargıcı tehdit etmekten yeniden tutuklama kararı verildi. Han'ın hakkında 90'ın üzerinde dava devam ediyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:41
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Eski Başbakan hakkında tutuklama kararı

Pakistan'da eski Başbakan hakkında yeniden tutuklama kararı
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Pakistan’da mahkeme, Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmayan eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama kararı verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’daki alt mahkemede Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle İmran Han’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle eski Başbakan Han hakkında tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

Polisin, Lahor’un Zaman Park bölgesinde ikamet eden Han’ı tutuklayıp tutuklamayacağı belirsizliğini koruyor.

Han hakkında 90'ın üzerinde dava bulunuyor.

İmran Han hükümeti, Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

(AA)

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