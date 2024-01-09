Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından 2017 yılında Panama Belgeleri sebebiyle yapılan yolsuzluk suçlamaları gerekçe gösterilerek görevden alınan Pakistan’ın eski Başbakanı 74 yaşındaki Navaz Şerif’in ömür boyu olan seçim yasağı kaldırıldı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin 7 yargıçtan oluşan heyeti, cezai hüküm giymiş kişilerin ömür boyu seçimlere katılmasını engelleyen yasağın kaldırılmasını 1’e karşı 6 oyla kabul etti. Anayasanın belirli hükümlerine göre hüküm giyen siyasetçilere ömür boyu seçimlerden men cezası veren 2018 tarihli bir önceki karar Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmiş oldu.

Baş Yargıç Qazi Faez Isa yaptığı açıklamada, ömür boyu seçim yasaklarının vatandaşların seçimlere katılma ve kendi seçtikleri bir adaya oy verme temel hakkını kısıtladığını ifade etti.

Navaz’ın partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) ülkede 8 Şubat’ta yapılması planlanan genel seçimleri kazanmaya aday gösterilirken, karar Navaz’ın dördüncü kez başbakanlığa aday olmasının önü açılmış oldu. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 10 ay cezaevinde kalan Navaz Şerif, 2019 yılının kasım ayında sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakılmasının ardından İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Şerif, 4 yıl sonra 2023’te Pakistan’a geri döndü.

KARAR IMRAN KHAN’I ETKİLEMİYOR

Hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında 5 Ağustos'tan bu yana hapiste olan Imran Khan ise, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunarak 3 yıl hapse mahkum edildi. Hakkında 5 yıl seçim yasağı bulunan Khan, ömür boyu seçim yasağına çarptırılmaması nedeniyle söz konusu karardan yararlanamazken, şubattaki seçimde aday olamayacak.