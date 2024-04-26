Eski başbakandan antidepresan itirafı!

Avustralya'da 24 Ağustos 2018 - 23 Mayıs 2022 tarihleri arası başbakanlık yapan Scott Morrison, görev süresinde yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

9News sitesinin haberine göre, Morrison, başbakanlık yaptığı süre içerisinde yaşadığı fiziksel yorgunluk ile siyaset ve medyanın saldırıları nedeniyle anksiyete ilacı kullandığını söyledi.

ANKSİYETE İLACI İTİRAFI

Morrison, psikolojik yardım almasa ağır bir depresyona girebileceğini aktardı. Morrison, ailesinin desteği, dini inancına olan güveni ve ilaç tedavisi sayesinde depresyona girmekten kurtulduğunu söyledi.

"BİRÇOK KİŞİ İÇİN NORMAL BİR DURUM"

Morrison, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, anksiyetenin birçok kişi için normal ve sıradan bir durum olduğunu belirterek, bu rahatsızlıktan ötürü yaşadıklarını yakında çıkacak kitabında detaylandırdığını söyledi.

"BU TÜR ŞEYLERİN OLAĞAN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Morrison, yaşadıklarını aktararak başkalarını cesaretlendirmeyi amaçladığını ifade ederek, "Bir siyasetçi olarak, bu tür şeylerin olağan olduğunu biliyorum. Bu şikayet ya da suçlama değil sadece bir gerçek. Siyasetçiler taştan yapılmamıştır ancak çoğu zaman kendi aralarında da olmak üzere öyleymiş gibi davranılıyor" dedi.