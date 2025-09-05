Eski başkandan şok yorum: Rejim geçersiz! 8 yıl önceki büyük hatayı hatırlattı!

Türkiye gündeminde şu anda yer alan YSK’nın 2017 yılındaki referandumda mühürsüz oyları sayması büyük tartışmalara neden olmuştu. Kanunda yer alan maddede ise mühürsüz oyların geçersiz olduğu belirtiliyor. Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, ise YSK’nın geçmişteki aldığı kararı yeniden hatırlattı. Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a konuşan Selçuk, şu anki rejimin geçersiz olduğunu altını çizerek, “Ben defalarca YSK’nın bu konuda yetkisi olmadığını söyledim. Siz ne Anayasa Mahkemesi ne de Meclis’te değilsiniz. Yürürlükte olan yasa maddesini ortadan kaldıramazsınız. Çıksınlar karşıma beni eleştirsinler. Yetki yağması nedeniyle 2017 yılındaki verilen referandum şu anda geçersizdir” dedi.

"YETKİ YAĞMASI NEDENİYLE 2017 YILINDAKİ VERİLEN REFERANDUM ŞU ANDA GEÇERSİZDİR"

CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye gündemine oturdu. YSK’nın ise geçmişte aldığı bir karar ise tekrar gündeme geldi. Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Yeniçağ’a YSK’nın anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına etki eden "mühürsüz oyların kabul edileceği" ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Hiç kimse farkında değil. Şu anda Türkiye’deki rejim geçerli değil. Çünkü YSK üyeleri kendi alanlarıyla ilgili olmayan dolayısıyla hukuk dünyasında olmayan bir karar verdiler. 2017 yılındaki referandumunda “Mühürsüz zarflar kullanılabilir ve geçerlidir” denildi. Ben defalarca YSK’nın bu konuda yetkisi olmadığını söyledim. Siz ne Anayasa Mahkemesi ne de Meclis’te değilsiniz. Yürürlükte olan yasa maddesini ortadan kaldıramazsınız. Çıksınlar karşıma beni eleştirsinler. Yetki yağması nedeniyle 2017 yılındaki verilen referandum şu anda geçersizdir.”

NE OLMUŞTU?

2017 yılında anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına dair en büyük tartışma, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mühürsüz oyların kabul edileceği" ile ilgili açıklaması sonrası yaşanmıştı. Muhalefet, bu karar üzerine seçime itiraz ederken, YSK ise daha önce de uygulandığı konusunu savunmuştu.

YSK'nın internet sitesinde sandıkların kapandığı sırada yaptığı açıklamada, "Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir" ifadeler kullanılmıştı.

YASADA MÜHÜRSÜZ OYLARIN GEÇERSİZ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Ancak "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un "Sandığın açılması ve zarfların sayımı" ile ilgili olan 98'inci maddesinde mühürsüz oyların geçersiz olduğunun belirtilmesi tartışmaları büyütmüştü. Madde de şu ifadeler yer almıştı:

"Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır."