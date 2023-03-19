Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı iktidarı yerden yere vurdu: Bizi kul olarak görüyorlar

25 yıl BBP'de görev yaptıktan sonra istifa ederek Milli Yol Partisi'ni kuran Remzi Çayır, iktidarı çok sert bir dille eleştirdi.

Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, "21 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet, hiçbir şey diyemedi. Üstüne üstlük millete efelik ve dayılık ettiler. Azıcık sesini yükselten, acısını diline vuran ve 'Artık yeter bu şekilde bu işler olmaz, el uzatın yardım edin hayatımızı normallleştirin' diyen halka dönüp ayar vermeye kalktılar." diye konuştu.

"21 YILDIR BU ÜLKEYİ YÖNETEN HÜKÜMET HİÇBİR ŞEY DİYEMEDİ"

Çayır'ın ifadeleri ise şöyle:

"Bize el uzatması gereken devletin kurduğu Kızılay; arpalığın merkezi, yeme içme işlerinin merkezi ordan kendine gelecek devşirme, düş devşirmenin aracı haline gelmiş.

Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede resmi rakamlara 46 bin kişi şehit oluyor depremde. Bir tane Allah'ın kulu sorumluluğu üzerine almıyor. Bir genel müdür, bir daire başkanı , bir belediye başkanı bu işin en azından yerel anlamda sorumlusu benim kendimi sorumlu hissediyorum istifa ediyorum diyemedi.

21 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet hiçbir şey diyemedi. Üstüne üstlük millete efelik ve dayılık ettiler. Azıcık sesini yükselten, acısını diline vuran ve 'Artık yeter bu şekilde bu işler olmaz, el uzatın yardım edin hayatımızı normalleştirin' diyen halka dönüp ayar vermeye kalktılar. Kim verdi Efendiler. Çünkü bizi de kendi malları sanıyorlar. Milleti, milletin diyerek kendi tebaası sanan demokrasiden, insan hakkından, insan yüreğinden, insan aklından uzak yöneticiler var bu ülkede. Bizi tebaa olarak görüyorlar kul olarak görüyorlar.

"ASLA VE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Verdikleri kadar yetineceğiz vermediklerinde de itiraz etmeyeceğiz. Asla ve asla biz sizin bütün saltanatınıza, zulümlerinize, keyfiliğinize, adaletsizliğinize, liyakatsızlığınıza itiraz ediyoruz. Ve size boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Sonu ne olursa olsun sizin keyfiliğinize, saltanatınıza, efendiliğinize asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Hakkı tutacağız hakikati tutacağız gerçeğin ve haklının yanında yer alacağız. Kim olursa olsun. Sırf 5 oy daha fazla almak için sırf 5 yıl daha bu ülkede olmak için hakikati ters düz edebilirsin. Milleti kandırabilirsin, algı oluşturabilirsin, işi başkalaştırabilirsin sonuç değişmez ki değişmedi işte. Birinci derece deprem bölgesinde imar yasasını aynı yap, ikinci derece deprem bölgesinde aynı, üçüncü derece deprem bölgesinde imar yasası aynı hangi akılla yönetiyorsunuz siz bu ülkeyi? Hangi akılla? Bilim var mı bilim akıl var mı? yok keyfi. Efendi nasıl istediyse bu kadar. Artık bu Ortadoğu coğrafyasının klasik bu tür yaklaşımlarını bizim terk etmemiz lazım. Yeter yeter artık. Aklı bile kullanamıyor akıl sahiplerinden akıl alamıyorlar. Biz dedik yıkıldık Kahramanmaraşlı olarak Adıyamanlı olarak yıkıldık bari İstanbul yıkılmasın. Bari diğer şehirler yıkılmasın, dağılmasın."

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar Köyünde doğdu.

12 Eylül 1980 darbesi öncesi olayları sırasında 1979 yılında tutuklanmış, uzun yıllar hapis yatmıştır. Gaziantep Cezaevinde iken tekrar üniversite sınavlarına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini kazanmıştır.

Remzi Çayır, 1990 yılında hapisten çıktıktan sonra gazeteciliğe başlamış, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde köşe yazısı yazmıştır. Şiir ve hikayeleri çeşitli dergilerde çıkmıştır.

Remzi Çayır, şiir, hikaye ve romanlarını daha çok içinde yer aldığı Ülkücü Harekette yaşananlara ve hapishane hayatıyla ilgili gözlemlerine dayanarak kaleme almıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çayır, 25 yıl BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği görevini yaptıktan sonra partiden ayrıldı. BBP'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra silahlı suikast girişimine uğradı. Bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu'na yakınlığıyla bilinen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, daha önce “Her partide ifade ettiğimiz gibi kırmızı çizgimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasıdır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını örten zihniyetle Milli Yol Partisi'nin bir arada durma şansı yoktur. Bizimle yol yürümek isteyen, bizimle görüşmek isteyenlerin bilmesi gereken bir şey var. Muhsin Yazıcıoğlu davasını dava bilmemiş ve davanın takipçisi olmamış hiç kimseyle beraber olmayız, çok netiz" ifadelerini kullanmıştı.