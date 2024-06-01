Eski belediye başkanı kaçarken yakalandı! Tanınmamak için başörtü taktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski belediye başkanı kaçarken yakalandı! Tanınmamak için başörtü taktı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan HDP'li Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşine ait pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı. Yaşar’ın tanınmak için başörtü taktığı görüldü.

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, dün sabah 06.00 sıralarında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

TANINMAMAK İÇİN BAŞÖRTÜ TAKTI

Güvenlik kontrolünden geçen Yaşar, uçağa binmek için kardeşi Yüksel Yaşar ismine düzenlenmiş pasaport ile polis kontrolünden geçmek istedi. Yaşar'ın pasaportunu kontrol eden polis ekipleri, durumdan şüphelendi. Yapılan parmak izi çalışmasında eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu belirlendi. Betül Yaşar'ın tanınmamak için kılık değiştirerek başörtü taktığı görüldü.

GBT SORGUSU YAPILDI

GBT sorgusu yapılan Yaşar'ın Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla arandığı tespit edildi. Anadolu Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının talimatı ile gözaltına alınan Yaşar hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Yaşar, ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

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