Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu

Olay, dün Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ekonomik sıkıntı çeken, eski Gaziemir Belediye Başkanı Adil Yüksel'in oğuları Adil Yüksel ile Berke Yüksel, kredi çekmeye karar verdi. 2 kardeş, bankalarla görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Olumlu görüş alamadığı ileri sürülen 2 kardeş, dönüş yolundaki dinlenme tesisinde, otomobilin içinde hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ihtimali değerlendirilen 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Adil Yüksel ile Berke Yüksel'in cenazeleri, İzmir'e getirilip, toprağa verilecek. Yüksel kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)