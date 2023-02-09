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Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu

İzmir’in eski Gaziemir Belediye Başkanı Adil Yüksel'in oğulları Adil (35) ile Berke (30) Yüksel, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, dinlenme tesisindeki otomobilde ölü bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:02
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Eski belediye başkanının oğulları ölü bulundu

Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
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Olay, dün Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ekonomik sıkıntı çeken, eski Gaziemir Belediye Başkanı Adil Yüksel'in oğuları Adil Yüksel ile Berke Yüksel, kredi çekmeye karar verdi. 2 kardeş, bankalarla görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Olumlu görüş alamadığı ileri sürülen 2 kardeş, dönüş yolundaki dinlenme tesisinde, otomobilin içinde hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ihtimali değerlendirilen 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Adil Yüksel ile Berke Yüksel'in cenazeleri, İzmir'e getirilip, toprağa verilecek. Yüksel kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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