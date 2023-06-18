Eski CHP'li Mehmet Sevigen’den ‘Kılıçdaroğlu’ çıkışı: Bana göre bir diktatördür

Eski CHP’li Mehmet Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bizim içimizde de bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör" ifadelerini kullandı.

Eski CHP'li Mehmet Sevigen’den ‘Kılıçdaroğlu’ çıkışı: Bana göre bir diktatördür

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Pınar Işık Ardor'un sunumuyla tv100'de ekrana gelen Gündeme Dair'e konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Sevigen, "Bizim içimizde de bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör” diye konuştu

Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim içimizde de bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı."

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