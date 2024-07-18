Eski damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü kayınvalidesini yaraladı

Polis tarafından yakalanan eski damadın kayınpederi Muhittin Bulut'u öldürdükten sonra başında bekleyip onu tekmelediği anların görüntüsü kameraya yansıdı.

Tüyleri diken diken eden olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Ahmet Susam, 3 yıl önce 2 çocuğunun annesi eşi ile boşandı. Aktarılan bilgelere göre sabah saatlerinde araçla mahalleye gelen 43 yaşındaki eski damat Ahmet Susam 54 yaşındaki eski kayınpederi Muhittin Bulut ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı.

Eski eşi başkasıyla evlenip başka kente yerleşen Ahmet Susam, boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP TEKMELEDİ

Yanında getirdiği silahı çeken Ahmet Susam, eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralı Muhittin Bulut ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yaşama tutunamadı. Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

Olay yerinden kaçan Ahmet Susam., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın kayınbabasını vurduktan sonra bir süre başında beklediği ve onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı.