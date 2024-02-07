Eski devlet başkanı helikopter kazasında öldü. Ülkenin yakasını felaketler bırakmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Eski devlet başkanı helikopter kazasında öldü. Ülkenin yakasını felaketler bırakmıyor
Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Ülke aynı zamanda günlerdir orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

Şili’nin yakasını felaketler bir türlü bırakmak bilmiyor. Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden ve ölen 123 kişinin yasını tutan ülke şimdi de helikopter kazasıyla sarsıldı.

Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında yaşanan helikopter kazasında ülkenin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.

Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin daha bulunduğu belirtildi. Diğer 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtarılırken, helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Pinera, Şili'de 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.

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