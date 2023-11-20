Eski devlet başkanına balinaya taciz soruşturması

Brezilya eski devlet başkanı Bolsanaro'ya jetski ile bir tatil turu sırasında bir kambur balinayı "taciz ettiği" iddiasından dolayı soruşturma açıldı.

Eski devlet başkanına balinaya taciz soruşturması

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında jetski ile bir tatil turu sırasında bir kambur balinayı "taciz etme" iddiasından dolayı soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Eski başkan Bolsonaro'nun, kambur balinayı ülkenin güneydoğu kıyı şeridinde Sao Sebastiao kasabası yakınlarındaki sularda taciz ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Bolsonaro olduğu düşünülen adam, balina sıkıntı ya da rahatsızlığa işaret eden hava hareketleri yaparken cep telefonuyla video çekiyordu" ifadeleri yer aldı.

Haziran ayında Bolsonaro olduğu düşünülen bir adam, yüzeye çıkan bir kambur balinanın yaklaşık 15 metre uzağında görülmüş ve videoya alınmıştı.

"Kambur balina" soruşturmasını Brezilyalı siyasetçiler ve çevrecilerin "siyasi zulmünün bir başka örneği" olarak değerlendiren ve Brezilya Adalet Bakanı Flávio Dino'ya tepki gösteren Bolsonaro, "Her gün beni bir tür yaramazlıkla suçluyorlar. Dün de balinaların peşindeydim" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce Bolsonaro'nun kendisi de Rio de Janeiro kıyı şeridindeki bir deniz rezervinde yasadışı balıkçılık yaptığı için para cezasına çarptırılmıştı.

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