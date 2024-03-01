Eski diplomat ajan çıktı. Mahkemede itiraf etti

73 yaşındaki diplomat Rocha, 1981'den beri ABD tarafından Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Bu dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışmış, 1999-2002 arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görevinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz Perşembe günü Miami’de yargılanan Rocha, suçsuz olduğu ifade etmişti. Rocha mahkemede verdiği ilk ifadesini değiştirdi.

12 Nisan tarihinde yapılacak olan duruşmada cezası belli olacak olan Rocha’nın, Küba ile ABD arasında en yüksek profildeki casusluk davasında daha önce görülmedik şekilde hızla karar alınacak kişi olduğu belirtiliyor.

Kolombiya’da doğan Manuel Rocha, New York’ta büyüdü. Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, ABD ordusunun Küba’dan sorumlu kısmı olan ABD Güney Komutanlığı'nın özel danışmanı olarak çalıştı.

FİDEL CASTRO’YU KOMUTAN OLARAK İFADE ETTİ

Soruşturma kapsamında hakkında delillerin toplandığı Rocha yıllarca Küba için çalıştığını kabul etti ve Küba’nın eski lideri olan Fidel Castro’dan 'Komutan' diye bahsetti. Ayrıca Rocha’nın ABD’yi düşman olarak nitelediği gizli kayıtların da olduğu ortaya çıktı.