Eski diş fakültesi binasında yangın çıktı

Kaynak: İHA
Eski diş fakültesi binasında yangın çıktı
Adıyaman’da, 6 Şubat depremleri nedeniyle ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman’da 6 Şubat 2023 depremlerinde eski diş fakültesi binası ağır hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti.

Edinilen bilgilere göre, söküm çalışmalarına başlanan binanın dış cephesinde yer alan demirlerin, spiralle kesilmeye çalışıldığı esnada binanın yalıtımında yangın çıktı.

Çıkan yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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