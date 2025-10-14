Birbiriyle dost olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la sarı kırmızılılara olan sevdasıyla bilinen Panathihaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İki hocanın ilişkisini bozan olay ise Ergin Ataman'ın bir röportajda söylediği sözler oldu.

Ataman, futbolda harcanan paralara dikkat çekerek "Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon Euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar? Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek. İlla şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sözleri üzerine alındı. Buruk dün GS YouTube kanalında yaptığı söyleşide Ataman'ın sözlerine yanıt verdi:

"Futbolda transfer dönemi çok zor geçiyor. Keşke basketbol gibi istediğinizi alabilseniz. Bonservis yok, bir şey yok. Avrupa'da değerlilik yok mesela baskette. Futbol çok farklı. Çok fazla basketbol örneği verdi ama basketbolda çık eleştirilmiyorsunuz çünkü çok iyi bilinmiyor. Yani onu çok iyi anlayamıyorsunuz. Futbol o kadar basit ki. Futbolu eleştirmek kadar kolay bir şey yok."