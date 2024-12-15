Eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'a son veda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'a son veda

Eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün evinde hayatını kaybeden Tuncay Kılıç'ın cenazesi, Güre Merkez Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Güre Mezarlığı'na defnedildi.

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Cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Vekili Muammer Temiz, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, eski Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, eski Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı Muhammet Vurmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Merhum Kılıç, dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, ailesi ve sevenleri taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde büyük bir hüzün yaşandı. Tuncay Kılıç, görev yaptığı dönemde Edremit ilçesine yaptığı hizmetlerle anılırken, sevenleri tarafından uzun süre dualarla yad edildi.

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